POL-UL: (UL) Schelklingen - Randalierender Gast

Am Samstagabend rief ein Gastwirt die Polizei um Hilfe. Ein 33-jähriger Mann hatte offensichtlich zu viel Alkohol getrunken. Der Gast verwüstete den Garten des Gasthauses in der Marktstraße und warf mit Gegenständen um sich. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Ein Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über zwei Promille. Nach der Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit durch einen Arzt, verbrachte der Mann die Nacht in der Polizeizelle.

