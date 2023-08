Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Motorrad überschlägt sich

Leichte Verletzungen erlitt ein Biker am Freitag bei Gundershofen

Ulm (ots)

Der 29-Jährige war kurz nach 19.00 Uhr mit seiner Kawasaki von Böttingen in Richtung Springen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Zum Glück wurde er dabei abgeworfen und in einen Grünstreifen geschleudert, bevor sich die Maschine auf der Fahrbahn überschlug. Bei dem Sturz zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem Motorrad schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro.

