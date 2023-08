Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Kradlenker verunfallt

schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer bei einem missglückten Überholmanöver zu.

Ein 20-Jähriger befuhr am Freitag gegen 19.50 Uhr die Kreisstraße von Altheim in Richtung Britschweiler. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve überholte er zwei vorausfahrende Pkw. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. In der Folge fuhr er geradeaus in einen Acker. Das Krad überschlug sich in dem Feld mehrmals. Der 20-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. An dem Krad entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro.

