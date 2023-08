Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Polizei sucht Zeugen

Geschwindigkeitsüberwachungsanlage beschädigt

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilte wurde der "Blitzer" in der Laupheimer Straße in Rißtissen in einem nicht bekannten Zeitraum von unbekannten Tätern beschädigt. An dem Gerät wurden die beiden Glasscheiben vor den Kameraelementen eingeschlagen, wodurch es unbrauchbar wurde. Die Polizei Ehingen nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter Tel. 07391/588-0 zu melden.

