Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag (03.08.2023) und Sonntag (06.08.2023) in Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Seestraße eingebrochen. Beim Versuch, in ein Haus an der Waldburgstraße einzubrechen, sind die Täter in der Nacht zum Samstag (05.08.2023) gescheitert. Ein Zeuge bemerkte am Sonntag, gegen 15.00 Uhr an der Seestraße Einbruchsspuren an der Wohnung seiner Nachbarin und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten entdeckten bei der Anzeigenaufnahme an fünf Wohnungstüren im Gebäude Einbruchsspuren. Bei drei Wohnungstüren gelang es den Tätern, sie zu öffnen. Sie durchsuchten die Wohnungen und stahlen unter anderem Schmuck, Uhren einen hochwertigen Füller und Kugelschreiber. Ob die Täter weitere Beute machten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. An der Waldburgstraße versuchten Unbekannte gegen 02.10 Uhr, mehrere Fenster und die Haustür aufzuhebeln. Als der 71 Jahre alte Hausbewohner das Licht anmachte, flüchtete eine Person in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung konnte der Hausbewohner nicht abgeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

