Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passant ausgeraubt- Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am frühen Sonntagmorgen (06.08.2023) einen 30 Jahre alten Passanten im Bereich der Haltestelle Rathaus ausgeraubt. Die Unbekannten näherten sich dem 30-Jährigen gegen 05.45 Uhr in der Unterführung und sprachen ihn an. Einer der Täter schlug dem 30-Jährigen auf den Hinterkopf und zog ihm sein Handy aus der Hosentasche, bevor beide in Richtung Josef-Hirn-Platz flüchteten. Die beiden Täter waren Mitte 20, zirka 180 Zentimeter groß und schlank. Beide hatten eine gebräunte Haut. Einer der Täter trug eine zweifarbige Schirmmütze, eine weiße Kapuzenjacke und eine Umhängetasche. Sein Komplize trug dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell