POL-S: Autoaufbrecher unterwegs- Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (04.08.2023 bis 06.08.2023) mehrere Autos im Stadtgebiet aufgebrochen und Gegenstände im Wert von über tausend Euro gestohlen. An der Olgastraße öffneten die Täter den auf Höhe der Hausnummer 58 am Straßenrand geparkten VW zwischen Freitagabend, 20.00 Uhr und Samstagabend, 19.15 Uhr auf unbekannte Weise und stahlen eine Sporttasche mitsamt Trainingsbekleidung im Wert von rund 100 Euro. An der Kepplerstraße zerstörten die Unbekannten am Samstagmorgen, zwischen 05.00 Uhr und 05.30 Uhr die Beifahrerscheibe eines schwarzen BMW, der auf einem Parkplatz abgestellt war und stahlen eine Handtasche vom Beifahrersitz. Am Schillerplatz brachen die Täter in der Nacht zum Sonntag zwischen Mitternacht und 04.00 Uhr in einem Parkhaus zwei geparkte Autos auf. In einem Fall nutzten die Unbekannten einen Schachtdeckel, um die Heckscheibe eines Smart einzuschlagen und einen Werkzeugkoffer sowie eine Bauchtasche und einen Rucksack im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen. Im zweiten Fall drückten die Täter bei einem Opel eine Seitenscheibe auf unbekannte Weise nach unten und stahlen Parfüm, einen Rucksack sowie eine Geldbörse im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise zum Fall an der Olgastraße nimmt das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 entgegen. Zeugen zu den anderen Fällen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

