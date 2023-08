Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Kioskeinbruch auf frischer Tat ertappt - 32-Jährigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Montagmorgen (07.08.2023) einen 32 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, dem vorgeworfen wird, in einen Kiosk an der Unterländer Straße eingebrochen zu sein. Ein Zeuge beobachtete den Tatverdächtigen gegen 03.55 Uhr, wie er die Scheibe der Eingangstür einschlug und wählte den Notruf. Alarmierte Beamte nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf im Verkaufsraum fest. Der 32-Jährige hatte bereits Tabakwaren im Wert von über 1.100 Euro zum Abtransport bereitgelegt. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell