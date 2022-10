POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Meinerzhagen/Kierspe (ots) - Bereits am 14.10. meldete sich eine 70-jährige Meinerzhagenerin bei der Polizei und gab an, dass zwei Männer vor ihrer Haustür stehen und nach Reinigungsarbeiten in ihrer Einfahrt 3000 Euro verlangen würden. Die Männer hatten am Tag zuvor an der Tür der Frau geklingelt und eine Reinigung der Einfahrt mit anschließender Imprägnierung ...

mehr