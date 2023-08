Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall- Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntagabend (06.08.2023) in der Burgunderstraße zwei Männer im Alter von 23 und 48 Jahren leicht verletzt worden. Der 48-Jährige war mit seinem Ford gegen 19.30 Uhr in der Burgunderstraße Richtung Frankenstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung Burgunderstraße/Langobardenstraße nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Chevrolet des 23-Jährigen, der in der gleichen Richtung unterwegs war und den Ford beim Abbiegen überholte. Die beiden Fahrer sowie die Beifahrerin im Auto des 23-Jährigen erlitten leichte Verletzungen. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

