POL-S: Dreiste Trickdiebe bestehlen Seniorin- Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Freitagmittag (04.08.2023) eine Seniorin in einem Gartengeschäft an der Schwieberdinger Straße bestohlen. Einer der Männer verwickelte die 79-Jährige gegen 12.30 Uhr in ein Gespräch und lenkte sie ab. Sein Komplize nutzte den Moment und stahl den Geldbeutel der Dame aus ihrem Jutebeutel, den sie im Einkaufswagen hatte. Einer der Täter war zirka 50 bis 60 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und hatte graue Locken. Zu seinem Komplizen liegt keine Beschreibung vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

