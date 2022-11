Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Fahrer eines Sattelzuges betrunken auf BAB 29 unterwegs+++

Oldenburg (ots)

Am 29.11.2022, um ca 14:00 Uhr, meldet ein Verkehrsteilnehmer der Kooperativen Großleitstelle Oldenburg per Notruf einen Sattelzug, welcher die A 29 zwischen den Anschlussstellen Rastede und Hahn-Lehmden in auffallend starken Schlangenlinien befahre. Noch während des Notrufgesprächs verlässt der Sattelzug die Autobahn an der Anschlussstelle Hahn-Lehmden und setzt seine Fahrt in Richtung Wiefelstede fort. Unverzüglich werden mehrere Funkstreifenwagen zur Fahndung nach dem Fahrzeug entsandt. Der Meldende folgt dankenswerter Weise dem Sattelzug weiter nach Wiefelstede, wo dieser unvermittelt eine Kehrtwende macht und zurück in Richtung Autobahn fährt. Schließlich meldet er das erneute Auffahren des Sattelzugs an der Anschlussstelle Hahn-Lehmden auf die A 29 in Richtung Wilhelmshaven. Hier wird dieser kurz vor der Anschlussstelle Jaderberg durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK BAB Oldenburg festgestellt. Von dort an folgen die Beamten dem Fahrzeug zunächst. Hierbei stellen diese, wie bereits durch den Meldenden mitgeteilt, eine stark auffällige Fahrweise in Form von starken Schlangenlinien fest. Anschließend erfolgt die Kontrolle des Sattelzuges auf dem Parkplatz Vareler Wald. Eine dortige Kontrolle des Fahrzeugführers ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 2,37 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin erfolgte eine Blutprobe auf der Dienststelle und die Beschlagnahme des Führerscheins. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung angeordnet. 1525744

