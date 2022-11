Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; Sachbeschädigungen +++

Am Montag, dem 28.11.2022 gegen 21:00 Uhr, wurden von unbekannten Tätern Sachbeschädigungen an einer Bushaltestelle an der Ammerlandallee in Westerstede begangen. Beschädigt wurden eine Infotafel der Stadt Westerstede und drei Fahrräder. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) zu melden.

