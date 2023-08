Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Fahrgast flüchtet aus der Bahn- Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Sonntagmittag (06.08.2023) mutmaßlich ohne Fahrschein unterwegs mit der Stadtbahn gefahren und hat sich an der Haltestelle Charlottenplatz gegen die Kontrolle gewehrt. Der Unbekannte war gegen 11.45 Uhr mit einer Stadtbahn der Linie U2 in Richtung Schwab-/Bebelstraße unterwegs als das Prüfpersonal ihn kontrollieren wollte. Da er mutmaßlich keinen gültigen Fahrschein hatte, stieß er drei Kontrolleure im Alter von 30, 49 und 27 zur Seite und flüchtete. Dabei solidarisierten sich Mitreisende mit dem Täter und stellten sich dem Prüfpersonal in den Weg. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Akademiegarten. Er ist zirka 175 bis 180 Zentimeter groß, hatte schwarze, lange, nach hinten gegelte Haare und einen schwarzen Vollbart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell