Ulm (ots) - Ein 20-Jähriger befuhr am Freitag gegen 19.50 Uhr die Kreisstraße von Altheim in Richtung Britschweiler. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve überholte er zwei vorausfahrende Pkw. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. In der Folge fuhr er geradeaus in einen Acker. Das Krad ...

