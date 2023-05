LPI-GTH: Radfahrer gestürzt

Wutha-Farnroda (ots) - Eine Streife der Eisenacher Polizei wurde am Sonntag um kurz nach Mitternacht zwischen Eisenach und Wutha-Farnroda auf einen Pkw aufmerksam, welcher zum Teil nur noch auf Felgen unterwegs war. Die holprige Fahrt wurde unverzüglich gestoppt. In der Folge konnte ermittelt werden, dass der 70jährige Fahrzeugführer zuvor den Kreisverkehr am Ende der B19 nahe Wutha-Farnroda überfahren hatte, wodurch ...

