Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Eisenach (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich drei bislang unbekannte, männliche Täter am frühen Samstagmorgen gegen 04:42 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Mobilfunkgeschäft in der Eisenacher Karlstraße verschafft. Der Schaden der hierbei verursacht wurde, beläuft sich auf schätzungsweise 7000 Euro. Die Täter entwendeten aus dem Geschäft Beutegut in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages, ehe sie zu Fuß in Richtung Eisenacher Markt flüchteten. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-2610 (Bezugsnummer 129059/2023) entgegen. (cw)

