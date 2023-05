Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Autofahrer übersieht Kreisverkehr

Wutha-Farnroda (ots)

Eine Streife der Eisenacher Polizei wurde am Sonntag um kurz nach Mitternacht zwischen Eisenach und Wutha-Farnroda auf einen Pkw aufmerksam, welcher zum Teil nur noch auf Felgen unterwegs war. Die holprige Fahrt wurde unverzüglich gestoppt. In der Folge konnte ermittelt werden, dass der 70jährige Fahrzeugführer zuvor den Kreisverkehr am Ende der B19 nahe Wutha-Farnroda überfahren hatte, wodurch sein Pkw Opel erheblich beschädigt wurde. Grund hierfür war vermutlich, dass er seine Fahrt unter erheblichem Alkohleinfluss angetreten hatte, denn ein Atemalkoholgerät zeigte einen Wert von 1,41 Promille. Der 70jährige musste seinen Führerschein abgeben, eine Blutentnahme wurde durchfgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem musste der Pkw abgeschleppt werden. Der Kreisverkehr blieb bei dem Fahrmanöver unbeschadet. (cw)

