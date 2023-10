Polizei Köln

POL-K: 231004-2-K Mutmaßlicher Einbrecher durch aufmerksamen Kioskbesitzer in der Innenstadt festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Polizisten der Innenstadtwache haben nach einem Hinweis eines Kioskbesitzers (32) am frühen Mittwochmorgen (4. Oktober) einen mutmaßlichen Einbrecher (45) am Neumarkt festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, zuvor in den Laden des 32-Jährigen auf der Severinstraße eingestiegen zu sein. Die Beamten stellten bei der Durchsuchung des 45-Jährigen etwa 80 Zigarettenpackungen und mehrere hundert Euro Bargeld sicher.

Gegen 2.15 Uhr hatte der 32-Jährige Kölner über seine Überwachungskamera einen Unbekannten im Verkaufsraum seines Kioskes beobachtet. Zuvor soll der Mann ein Fenster des Kioskes aufgedrückt haben und ins Innere geklettert sein. Nachdem er in das Zigarettenregal und in die Kasse gegriffen hatte, flüchtete er zunächst in unbekannte Richtung.

Vier Stunden später wählte der Kölner erneut den Notruf, als er den mutmaßlichen Einbrecher am Neumarkt in einem Wartehäuschen der Straßenbahn wiedererkannte - Festnahme. Der Wohnungslose soll heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden. (sw/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell