POL-K: 231002-3-K Mutmaßliches Kraftfahrzeugrennen auf der Aachener Straße - Porsche und Handy beschlagnahmt

Köln (ots) - Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad hat sich ein 14 Jahre alter Kölner am Samstagnachmittag (30. September) auf der Brauweilerstraße in Köln-Lövenich schwere Kopf- und Beinverletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den 14-Jährigen in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen werden musste. Der Jugendliche soll laut Zeugen gegen 17 Uhr auf dem Gehweg der Brauweilerstraße in Fahrtrichtung ...

