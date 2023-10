Polizei Köln

POL-K: 231002-2-K Vier Verdächtige nach Angriff mit Baseballschläger gestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Sonntagabend (1. Oktober) gegen 22.10 Uhr auf der Deutz-Mülheimer Straße einen mit vier mutmaßlichen Schlägern (19, 20, 38, 58) besetzten Skoda Rapid gestoppt. In der Limousine stellten die Beamten einen Baseballschläger, eine Machete, ein Brecheisen und eine aufgebohrte PTB-Waffe sicher. Die Verdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt und müssen sich nun in Strafverfahren verantworten. Bei dem 58-jährigen Fahrer ergaben sich Hinweise auf Kokain-Konsum. Er musste eine Blutprobe abgeben. Auch seinen Wagen stellten die Beamten sicher.

Kurz zuvor hatten Zeugen aus der Mittelstraße in Porz - Ensen die Polizei alarmiert. Dort sollen die Verdächtigen einen Kölner (54) an dessen soeben geparktem Auto unvermittelt attackiert und ihn unter anderem mit einem Baseballschläger niedergeschlagen haben. Mit dem Skoda seien die Angreifer dann über die Oberstraße in Richtung Gilgaustraße geflüchtet. Aufgrund der Personen- und Fahrzeugbeschreibung durch die Zeugen erkannte eine fahndende Streifenwagenbesatzung die Verdächtigen im Tunnel unter dem Stadthaus in Deutz wieder. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 56 zu den Hintergründen des Angriffs dauern an. (cg/iv)

