Polizei Köln

POL-K: 230929-6-K/LEV Erneuter Einbruch in Leverkusener Kindertagesstätte - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (27./28. September) sind Unbekannte in einen Leverkusener Kindergarten eingebrochen, dieses Mal in der Scharnhorststraße im Stadtteil Manfort. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 7 Uhr in der Scharnhorststraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Das Kriminalkommissariat 57 prüft derzeit Zusammenhänge zu den anderen elf Einbrüchen in Kindertagesstätten im gesamten Stadtgebiet seit Juli.

Dazu:

Pressemitteilung vom 6. September - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5596740

Pressemitteilung vom 21. September - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5608721

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 57 telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (no/kk)

