Polizei Köln

POL-K: 230929-4-K Jugendliche mit gestohlener Piaggio gestellt

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (28. September) hat die Polizei Köln an der Unteren Dorfstraße in Bocklemünd-Mengenich zwei 17-Jährige, die auf einem gestohlenen und kurzgeschlossenen Kleinkraftrad unterwegs waren, gestellt. Die Beamten informierten den überraschten, derzeit im Ausland befindlichen Neuehrenfelder Fahrzeughalter (54) über den Diebstahl und die Sicherstellung seiner Piaggio. Die Jugendlichen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Sie müssen sich nun in Strafverfahren verantworten.

Gegen 17.40 Uhr waren die Rollerfahrer, die keine Helme trugen, einer Motorradpolizistin entgegengekommen. Als diese daraufhin wendete, versuchten die Verdächtigen vergeblich zu flüchten. Der Fahrer gab Gas, fuhr in einen Hinterhof und rannte von dort zusammen mit seinem Sozius durch einen Garten, wobei die Jungen unterwegs ihre Jacken tauschten. Unmittelbar danach gingen beide einer Streifenwagenbesatzung ins Netz. (cg/iv)

