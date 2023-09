Polizei Köln

POL-K: 230929-3-K Porsche Cayman aus Tiefgarage entwendet - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Unbekannte haben im Verlauf des gestrigen Donnerstags (28. September) einen weißen Porsche Cayman GT4 RS aus einer Tiefgarage in der Straße Am Klostergarten in Köln-Junkersdorf entwendet. Die Polizei Köln fahndet nach dem oder den Tatverdächtigen, dem Fahrzeug und sucht nach möglichen Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 35 Jahre alte Eigentümer des Sportwagens gegen 8.45 Uhr sein Auto in der Garage abgestellt. Um 18 Uhr bemerkte er, dass der Wagen nicht mehr auf dem Parkplatz stand und rief die Polizei.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu dem/den Gesuchten oder zum Verbleib des gestohlenen Wagens geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 zu melden. (cr/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell