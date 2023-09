Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizeieinsatz zum Schweriner Altstadtfest beendet - ruhiger und friedlicher Verlauf festgestellt

Schwerin (ots)

Pressemitteilung anlässlich des Altstadtfestes in Schwerin. Die Polizeiinspektion Schwerin erhöhte sowohl am Freitag- als auch am Samstagabend die Polizeipräsenz anlässlich des Altstadtfestes in Schwerin und resümiert an beiden Tagen einen ruhigen Verlauf.

Am Freitagabend kam es jedoch zu einem Diebstahl eines Handys. Ersten Erkenntnissen nach nutzten die Täter den Moment des Anrempelns für die Tat. Durch ein integriertes Ortungssystem des Mobiltelefons konnte der Standort eines Täters ermittelt werden. Bei der Überprüfung eines 22-jährigen tunesischen Beschuldigten stellte sich heraus, dass dieser per Untersuchungshaftbefehl polizeilich gesucht wurde. In Folge dessen kam es zur Festnahme des 22-Jährigen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde aus einem Verkaufsstand des Altstadtfestes eine Geldkassette entwendet. Der Schaden wird auf ca. 100EUR geschätzt.

Bei den Geschädigten der beiden Taten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell