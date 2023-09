Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach PKW-Diebstahl

Schwerin (ots)

Nachdem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein weißer Renault Master entwendet wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der Wert des neuwertigen Autos liegt bei 42.000EUR. Entwendet wurde das Fahrzeug von dem Gelände eines Autohauses in Schwerin Medewege. Den bisherigen Erkenntnissen nach ist es wahrscheinlich, dass das Fahrzeug auf einem Anhänger abtransportiert wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zum Diebstahl machen? Wurde ein weißer Renault Master in der Nacht oder am Donnerstag auf einem Fahrzeuganhänger gesehen? Hinweise können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.

