Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Hoher Sachschaden - E-Scooter im Gleisbett

Schwerin (ots)

Unbekannte Täter legten in der Nacht von Donnerstag zu Freitag einen E-Scooter in das Gleisbett des Nahverkehrs. Eine Straßenbahn überfuhr das Zweirad, das daraufhin nicht mehr fahrbereit und komplett deformiert war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 13.000EUR. Personen wurden nach bisherigen Informationen nicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich am 07.09.2023 gegen 23:50 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Zoo. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen in der Strafsache übernommen.

