Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Wiedererkannt und festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Wiedererkannt und festgenommen haben Beamte der Bundespolizei am Montagmorgen einen 20-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen. Der hatte am Sonntag einem 35-jährigen amerikanischen Touristen einen Koffer im Hauptbahnhof Frankfurt am Main gestohlen. Den Koffer, in dem sich neben persönlichen Sachen, Ausweisdokumenten auch ein hochwertiges Tablet befand, hatte der 20-Jährige in einem unbeobachteten Moment entwendet, als der Reisende seine anderen Gepäckstücke in einem Schließfach einschließen wollte. Aufgrund einer vorliegenden Beschreibung konnten eine Streife den Täter am Montagmorgen gegen 5 Uhr im Hauptbahnhof erkennen und festnehmen. Zum Verbleib des Koffers wollte sich der 20-Jährige nicht äußern. Bei der Feststellung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. So wurde das Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls um den Tatbestand des unerlaubten Aufenthaltes erweitert. Die Vorführung beim Haftrichter ist für heute vorgesehen.

