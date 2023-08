Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wiederholter Einbruch in Einfamilienhaus

Apolda (ots)

Am Donnerstag teilte der 86-jährige Apoldaer mit, dass bei ihm erneut eingebrochen wurde. Unbekannte verschafften sich über die Terrassentür Zutritt zum Haus, durchwühlten dies und entwendeten Sachen im Wert von ca. 6040,- Euro. Unter anderem stahlen sie Silbermünzen, eine Spiegelreflexkamera, eine Armbanduhr, ein Paar Hörgeräte und Bargeld. Bereits am 30.07.2023 wurde bei dem 86-Jährigen in der Dobermannstraße in Apolda eingebrochen. Der erneute Einbruch ereignete sich am 17.08.2023 in der Zeit von 04:00 - 13:30 Uhr. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Apolda entgegen unter: Tel.: 03644/541- 0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell