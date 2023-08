LPI-J: Automaten aufgebrochen

Weimar (ots) - Gegen 13:00 Uhr beobachteten Zeugen, wie "Am alten Flughafen" ein Pkw-Fahrer mit einem Stromverteilerkasten kollidierte. Danach entfernte sich der Fahrer pflichtwidrig vom Unfallort. Die eingesetzten Beamten stellten das durch die Zeugen beschriebene Fahrzeug in der Nähe fest. Bei der Befragung räumte der 85-jährige Fahrer das Unfall- geschehen ein. Am Verteilerkasten und am Pkw entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

