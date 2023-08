Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Übersehen

Weimar (ots)

Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin befuhr gegen 12:00 Uhr die Fröbelstraße in Richtung Taubacher Straße. An der Kreuzung zur Taubacher Straße geriet sie mit ihrem Pkw zu weit in den Einmündungsbereich, übersah dabei einen aus Richtung Ehringsdorf kommenden Pkw Mercedes und es kam zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug der Verursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

