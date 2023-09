Polizei Köln

POL-K: 230929-2-K Unbekannte versuchen Geldautomaten in Köln-Bayenthal zu sprengen - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Freitag (29. September) haben mindestens zwei Unbekannte versucht einen Geldautomaten in einer Bankfiliale auf der Bonner Straße in Köln-Bayenthal zu sprengen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand meldete die Videoleitstelle des Wachdienstes gegen 3.15 Uhr zwei maskierte Männer im Vorraum der Postbank-Filiale, die sich am Geldautomaten zu schaffen machten. Offenbar ohne Beute rannten die Unbekannten aus der von der Sprengung leicht beschädigten Filiale in unbekannte Richtung. Ermittler der Polizei Köln sind vor Ort und sichern Spuren.

Hinweise zum Tatgeschehen sowie den Gesuchten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/kk)

