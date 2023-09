Polizei Köln

POL-K: 230928-5-K/SU/BAB VW-Fahrer bei Verkehrsunfall auf der BAB 3 schwer verletzt - Klinik

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 3 zwischen der Anschlussstelle Siebengebirge und dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg ist am Donnerstagnachmittag (28. September) ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Bulli schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer des holländischen VW gegen 13 Uhr auf der Autobahn 3 in Richtung Köln unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen am Stauende stehenden litauischen Autotransporter eines 37-Jährigen aufgefahren sein soll. Polizisten sperrten für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme die Richtungsfahrbahn Oberhausen für etwa eine Stunde. Aktuell läuft der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. (sw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell