Polizei Köln

POL-K: 230928-2-K Hilflos in Nippes - Mutmaßlicher Drogendealer nach Eigenkonsum festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am frühen Mittwochabend (27. September) gegen 19 Uhr einen verletzt auf dem Gehweg der Yorckstraße in Nippes liegenden mutmaßlichen Drogendealer (38) nach einem Zeugenhinweis festgenommen. Ein Anwohner (25) hatte beobachtet, wie der 38-Jährige augenscheinlich unkontrolliert und ohne Fremdeinwirkung gegen mehrere geparkte Autos und dann auf den Asphalt stürzte, wobei er sich beide Schienbeine und die Nase aufschlug. Im Rettungswagen kollabierte der Mann und verlor zwischenzeitlich das Bewusstsein. Eine Notärztin lieferte ihn in eine Klinik ein, wo er unter Bewachung stationär verbleibt. In seinem Rucksack stellten Polizisten eine größere Menge Amphetamine und gefälschte TÜV-Plaketten sicher. Die Beamten leiteten Strafermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie der Urkundenfälschung ein. Das Kriminalkommissariat 27 beabsichtigt, den Mann heute (28. September) einem Haftrichter vorzuführen. (cg/cs)

