Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum - Neubeckum. Zeugenhinweise nach versuchtem PKW Diebstahl erbeten

Warendorf (ots)

Am Abend des 13.04.2023 verschaffte sich gegen 19.50 Uhr eine bisher unbekannte Person, Zutritt zu einem Firmengebäude an der Hauptstraße in Neubeckum. Der Täter nahm einen PKW Schlüssel an sich und startete das dazugehörige Fahrzeug. Dies bemerkte der Firmeninhaber. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß von der Tatörtlichkeit. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Beckum, Telefon 02521-9110 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell