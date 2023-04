Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Rennfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit PKW

Warendorf (ots)

Ein 60-jähriger Rennradfahrer aus Münster befuhr am frühen Donnerstag Abend (13.04.2023, 19.30 Uhr) die Landstraße 850 aus Rinkerode kommend in Fahrtrichtung Albersloh. Aus einer Zufahrt beabsichtigte zeitgleich ein 26-jähriger PKW Fahrer nach rechts auf die Landstraße einzubiegen. Dabei übersah der Sendenhorster den von links kommenden Rennradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge der Rennradfahrer auf die Fahrbahn stürzte. Der Mann verletzte sich durch den Zusammenstoß schwer. Ein Rettungswagen transportierte den 60-jährigen zur weiteren Behandlung in eine Krankenhaus.

