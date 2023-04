POL-WAF: Ahlen. Drogenkonsum bei Kontrolle festgestellt

Warendorf (ots) - Weil er starke Schlangenlinien und mehrmals in den Gegenverkehr gefahren ist haben Polizisten am Mittwoch (12.04.2023, 19.45 Uhr) die Autofahrt eines 39-jährigen Mannes in Ahlen gestoppt. Der Ahlener fuhr auf der Warendorfer Straße und wurde durch Zeugen beobachtet. Einem freiwilligen Atemalkoholtest stimmte er zu - dieser war positiv. Die Beamten ordneten anschließend die Entnahme einer Blutprobe an. ...

