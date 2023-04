POL-WAF: Ahlen. Fahrt unter Alkoholeinfluss gestoppt

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist eine Autofahrerin aus Westkirchen am Mittwoch (12.04.2023, 12.30 Uhr) in Warendorf verletzt worden. Die 42-Jährige fuhr auf der Zumlohstraße. In Höhe der Einmündung Blumenstraße bog sie nach rechts ab und stieß hier mit einer 38-jährigen Warendorferin in ihrem Auto zusammen. Diese fuhr auf der Blumenstraße Richtung Bahnhofstraße. Rettungskräfte brachten die ...

