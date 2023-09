Polizei Köln

POL-K: 230927-5-K Kiosk-Räuber besprüht Angestellten mit Pfefferspray - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Dienstagabend (26. September) soll ein schlanker, circa 1,70 - 1,80 Meter großer und überwiegend grau gekleideter Räuber ein Büdchen an der Vogelsanger Straße in Ehrenfeld überfallen haben. Gegen 21.30 Uhr, so der Angestellte (53) später gegenüber alarmierten Polizisten, habe der mit Pfefferspray und einem Messer Bewaffnete den Kiosk betreten und ihn bedroht. Der Angreifer habe den Kasseninhalt eingesteckt, ihn mit Reizstoff besprüht und sei anschließend geflüchtet.

Im Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gefahren.

Der Maskierte sei bekleidet gewesen mit grauer Jogginghose, grauem Kapuzenpulli, grauer Kopfbedeckung, grauen Schuhen und einer schwarzen Weste.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um Angaben zu dem beschriebenen Verdächtigen unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell