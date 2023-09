POL-K: 230928-3-K Mutmaßlicher Einbrecher in Kölner Altstadt festgenommen - Haftrichter

Köln (ots) - Am Dienstagabend (26. September) soll ein schlanker, circa 1,70 - 1,80 Meter großer und überwiegend grau gekleideter Räuber ein Büdchen an der Vogelsanger Straße in Ehrenfeld überfallen haben. Gegen 21.30 Uhr, so der Angestellte (53) später gegenüber alarmierten Polizisten, habe der mit Pfefferspray und einem Messer Bewaffnete den Kiosk betreten ...

