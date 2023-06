Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Jugendfeuerwehr-Zeltlager: Stadtralley führt zu Nierswelle und Marktplatz

Bild-Infos

Download

Goch (ots)

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jugendfeuerwehr-Zeltlagers von 8. bis zum 11. Juni 2023 in Goch erwartet ein volles Programm. Unter anderem geht es am Freitag (9.6.23) zu einer großen Stadtralley in die Innenstadt. Gegen 13 Uhr startet sie, dann werden sich die 400 Jugendfeuerwehrleute auf den Weg zu den verschiedenen Stationen machen. Eine davon ist am Marktplatz. Dort müssen mit Hilfe der Drehleiter Kistengestapelt werden. An der Nierswelle wird es darum gehen, mit einem Baggerarm einen Parcours zu absolvieren Der Stadtpark ist Austragungsort der Jugendfeuerwehr-Lowland-Games und in der Voßstraße haben die Jugendfeuerwehrleute die Aufgabe, Jenga zu spielen. Aber auf Feuerwehr-Art: mit hydraulischen Spreizern, die gewöhnlich für Rettungsarbeiten bei Verkehrsunfällen eingesetzt werden. Wer sich die Stationen der Stadtralley anschauen möchte ist herzlich eingeladen. Die Jugendfeuerwehrmädchen und -jungs freuen sich sicherlich, wenn sie ordentlich angefeuert werden.

Unterdessen haben die Aufbauarbeiten am Zeltlagerplatz neben der Copa Gochana bereits am Wochenende begonnen. Lichterkettenmasten wurden aufgestellt, Aufstellflächen für die Zelte markiert und Versorgungsleitungen verlegt. Am Donnerstag (8.6.23) ab 11 Uhr reisen die Gäste an, um 17 Uhr wird das Zeltlager offiziell durch Kreisbrandmeister Reiner Gilles, Bürgermeister Ulrich Knickrehm und Gochs Feuerwehrchef Stefan Bömler eröffnet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell