Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Jugendfeuerwehr-Zeltlager: 400 Kinder und Jugendliche zu Gast

Goch (ots)

Die Vorbereitungen für das große Jugendfeuerwehr-Zeltlager vom 8. bis zum 11. Juni 2023 an der Copa Gochana gehen in die letzte Phase. Alle Löschzüge und -gruppen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch sind eingebunden, wenn rund 400 Kinder und Jugendliche aller Jugendfeuerwehren des Kreises Kleve zu Gast sind. Es ist ein volles Programm geplant während der vier Zeltlager-Tage, die ohne die Unterstützung der Sponsoren: Stadtwerke Goch, AVG Baustoffe Goch, Siebers Tiefbau, Sparkasse Rhein Maas, GOFA- Chart Industries, Keyzers Pflanzen- und Blumenwelt, BFG - Bürgerforum Goch sowie der TROX-Stiftung nicht möglich wären. Hierfür bedankt sich Gochs Feuerwehrchef Stefan Bömler im Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich.

Zur offiziellen Eröffnung des Zeltlagers am Donnerstag (8.6.23) um 17.00 Uhr werden Bürgermeister Ulrich Knickrehm, Kreisbrandmeister Reiner Gilles, Vertreter der Gocher Politik sowie der Ortsfeuerwehren des Kreises Kleve erwartet. Stadtbrandinspektor Stefan Bömler freut sich, bei dieser Gelegenheit ein Großzelt an die Gocher Jugendfeuerwehr übergeben zu dürfen, das von den im Rat der Stadt Goch vertretenen Fraktionen gespendet worden ist. Im Anschluss an die offizielle Eröffnung steht ein Kennenlernabend auf dem Programm bevor es am folgenden Tag zu einer Stadtralley unter anderem in Richtung Marktplatz und Nierswelle geht. Dort finden spannende Aktionen statt, die sicherlich auch für Zuschauer aus der Bevölkerung interessant sind. Einzelheiten dazu wird die Feuerwehr Goch rechtzeitig veröffentlichen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell