Polizei Köln

POL-K: 230929-1-K Zeugensuche nach Angriff in Ehrenfelder Sportgeschäft - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln nach einem Tatverdächtigen, der am 26. April 2022 in einem Sportgeschäft auf der Venloer Straße gegen 14 Uhr einen 28-Jährigen Mitarbeiter angegriffen und schwer verletzt haben soll. Nach ersten Erkenntnissen hat der Gesuchte den Mitarbeiter zunächst unvermittelt mit Fäusten und anschließend mit einem Hocker geschlagen. Danach habe er den 28-Jährigen mit einer Schere bedroht, bevor er in einem roten Smart geflüchtet sei.

Lichtbilder des Tatverdächtigen sind unter folgendem Link einsehbar:

https://polizei.nrw/fahndung/116167

Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 53 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ls/kk)

