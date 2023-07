Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Fahrradgeschäft: Zeugen in Kirchditmold gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr in ein Fahrradgeschäft in der Zentgrafenstraße in Kassel eingebrochen. Die Einbrecher hatten mit einem Werkzeug die Tür zur Werkstatt des Geschäfts aufgehebelt und waren so in den Laden gelangt. Mit einem hochwertigen Pedelec flüchteten die Täter anschließend aus dem Fahrradgeschäft, ließen das Fahrrad aber gegenüber der Gerlandstraße zurück. Möglicherweise hatten die Einbrecher bemerkt, dass Anwohner durch laute Geräusche auf den Einbruch aufmerksam geworden waren und während ihrer Flucht die Polizei alarmiert hatten. Die umgehend eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen verlief leider ohne Erfolg. Beute machten die Täter nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Zeugen beschrieben den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) zwei 1,70 bis 1,75 Meter große Männer mit schlanker/ sportlicher Statur, die dunkel gekleidet waren und Kapuzen trugen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell