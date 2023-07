Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall auf dem Holländischen Platz: Aktuell sieben Verletzte und hoher Sachschaden; weiterhin Behinderungen

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 10:56 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5548626 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Unfall.)

Bei dem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lkw auf dem Holländischen Platz gibt es nach jetzigem Stand sieben Verletzte, von denen die Rettungskräfte sechs in Krankenhäuser gebracht haben. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, sind unter den Verletzten der Fahrer der Straßenbahn sowie mehrere Fahrgäste. Die Verletzungen sollen mitunter schwerwiegend sein, wobei nach aktuellem Stand niemand in Lebensgefahr schweben soll. Zum Unfallhergang ist derzeit bekannt, dass der Lkw den Angaben von Zeugen zufolge bei Rot in den Kreuzungsbereich eingefahren sein soll. Zudem steht der Fahrer des Lkw im Verdacht, möglicherweise unter Alkoholeinfluss zu stehen, weshalb er eine Streife zur Dienststelle begleiten musste. Der Lkw war gegen 10:35 Uhr im Kreuzungsbereich mit einer stadtauswärts fahrenden Straßenbahn zusammengestoßen, die bei dem Zusammenstoß im vorderen Bereich seitlich aus den Gleisen gedrückt wurde. Neben den sieben Verletzten hat es nach ersten Schätzungen auch einen hohen Sachschaden gegeben, der voraussichtlich in einem sechsstelligen Bereich liegen wird.

In die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wird nun auch ein Gutachter eingebunden, der sich auf dem Weg zur Unfallstelle befindet.

Aktuell ist der Holländische Platz wegen des Unfalls teilweise gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt. Die Dauer der Sperrungen kann derzeit nicht abgesehen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell