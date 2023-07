Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwarzer Opel Corsa bringt Radfahrerin zu Fall und flüchtet: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Opel Corsa hat am vergangenen Mittwochmorgen in der Wolfhager Straße in Kassel, Ecke Zentgrafenstraße, beim Abbiegen eine Radfahrerin zu Fall gebracht. Anschließend fuhr der Pkw weiter, ohne sich um die verletzte Fahrradfahrerin zu kümmern. Die 40-Jährige aus Kassel hatte sich beim Sturz über den Fahrradlenker Prellungen am ganzen Körper zugezogen und den Unfall am Freitag nachträglich bei der Polizei gemeldet. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten nun um Zeugenhinweise auf den unbekannten Verursacher.

Wie die Fahrradfahrerin bei der Polizei schilderte, war sie am Mittwoch gegen 8:30 Uhr auf dem kombinierten Bus- / Radfahrstreifen der Wolfhager Straße von Harleshausen kommend in Fahrtrichtung "Drei Brücken" unterwegs. Plötzlich fuhr der schwarze Opel links an ihr vorbei und bog nach rechts in die Zentgrafenstraße ab, ohne auf die geradeausfahrende Radfahrerin zu achten. Um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, führte die 40-Jährige eine Vollbremsung durch, wodurch sie über den Lenker auf die Straße stürzte. Es soll sich um einen älteren Opel Corsa mit Kasseler Kennzeichen gehandelt haben, der von einem 20 bis 30 Jahre alten Mann mit dunklem Basecap gesteuert wurde.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den schwarzen Opel Corsa und dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

