Polizei Köln

POL-K: 231004-1-LEV Raubüberfall auf Supermarkt in Steinbüchel - Zeugensuche

Köln (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (4. Oktober) haben zwei mit Sturmhauben maskierte Männer einen Supermarkt in Leverkusen-Steinbüchel überfallen. Gegen 5.20 Uhr betraten die mit Messern bewaffneten Unbekannten das Lager der EDEKA-Filiale auf der Theodor-Adorno-Straße und forderten einen Angestellten (22) auf, den Tresor zu öffnen. Als der Mitarbeiter in den Verkaufsraum lief, flüchteten die Männer ohne Beute zu Fuß in Richtung Holzhausen. Beide sollen schlank, circa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Einer soll blonde, der andere dunklere Haare gehabt haben. Hinweise zum Tatgeschehen sowie den gesuchten Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell