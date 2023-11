Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwoch (01.11.2023) ereignete sich gegen 13.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Darmsheimer und der Weilderstädter Straße sowie der Brunnenstraße in Maichingen ein Unfall, bei dem ein 54-jähriger Fußgänger schwere Verletzungen erlitt. Der Mann wollte wohl die Darmsheimer Straße überqueren und forderte dazu mutmaßlich zunächst an der vorhandenen Fußgängerampel "Grün" an. Vermutlich wartete er jedoch nicht ab, bis die Ampel umgeschaltete hatte, sondern ging noch bei "Rot" los. Ein herannahender 62 Jahre alter Fahrradfahrer konnte, obwohl der Fußgänger noch versuchte auszuweichen, eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Fußgänger stürzte auf den Asphalt und der Radfahrer überschlug sich mitsamt seinem Fahrrad. Der 54-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der 62-jährige Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand vermutlich nicht. Die Feuerwehr befand sich für Reinigungsarbeiten vor Ort.

