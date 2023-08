Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) Feuerwehreinsatz nach Maschinenbrand

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Nach einem Maschinenbrand in einem Unternehmen für die Herstellung medizinischer Instrumente in der Keltenstraße ist es am Freitagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Während eines Produktionsvorganges hatte sich in einer Maschinenhalle im Inneren einer Produktionsmaschine kurz nach 08 Uhr ein Brand entwickelt. Dabei entstehender Rauch löste sofort einen Brandmeldealarm aus. Noch während die Tuttlinger Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 16 Wehrkräften zu dem Unternehmen ausrückte, verließen die Mitarbeitenden vorsorglich das Firmengebäude. Zeitgleich löschte eine installierte Anlage selbständig den Brand in der Maschine. Die eintreffende Feuerwehr überprüfte die Produktionshalle und gab schließlich Entwarnung. Daraufhin konnten die Mitarbeitenden das Gebäude wieder betreten. Der an der Maschine entstandene Sachschaden ist nicht bekannt. Zu einem Personenschaden war es nicht gekommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell