Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) VW Multivan beim Vorbeifahren gestreift und einfach weitergefahren - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil (ots)

Im Laufe des Donnerstags, in der Zeit von 08 Uhr bis 18 Uhr, ist in der Weißdornstraße in unmittelbarer Nähe zur Einmündung Klosterstraße ein dort abgestellter VW Multivan beschädigt worden. Nach Spurenlage dürfte ein unbekanntes Fahrzeug, möglicherweise ein Lastwagen, zu dicht an dem VW-Bus vorbeigefahren sein und hat diesen gestreift. Hierbei entstand am VW Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher.

